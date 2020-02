Atlético-MG x Caldense: onde assistir ao jogo do Campeonato Mineiro

Atlético-MG e Caldense se enfrentam neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, em duelo que será disputado no Mineirão, às 16 horas. A partida terá transmissão pela TV fechada, aberta e online.

Atlético Mineiro x Caldense: onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão pela TV Globo (para Minas Gerais) e pelo Premiere (para todo o Brasil). Além disso, o Estado vai fazer tempo real do confronto.

Após o duelo com a Caldense, o Atlético-MG irá enfrentar, na ordem, Unión, de Santa Fe, pela Copa Sul-Americana, além de Boa e o Cruzeiro, ambos pelo Mineiro. Já a Caldense vai duelar com Patrocinense, Coimbra e Tombense, todos pelo Estadual.

O Atlético é o líder do Campeonato Mineiro com 11 pontos somados em cinco jogos e avançou à segunda fase da Copa do Brasil ao empatar por 0 a 0 com o Campinense na quarta-feira. Já a Caldense inicia a rodada na quarta posição, com dez pontos, e venceu o Boa por 1 a 0 no último domingo.