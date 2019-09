Atlético-MG x Ceará: onde assistir, tempo real e horário do jogo

Atlético-MG e Ceará se enfrentam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro vem de uma eliminação na disputa dos pênaltis na Copa Sul-Americana para o Colón e agora espera levar a melhor no torneio nacional.

Atlético-MG x Ceará terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e o Estado vai fazer tempo real da partida.

A arbitragem desta partida do Campeonato Brasileiro será de Paulo Roberto Alves Junior (PR), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Rafael Trombeta (PR). Quem comandará o VAR (árbitro de vídeo) será Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).

O Atlético-MG chega para esse confronto tentando esquecer a eliminação na Copa Sul-Americana diante de seu torcedor. No Brasileirão, o time tem 27 pontos (com um jogo a menos, porque o jogo com o Vasco da rodada anterior foi adiado) e vem de uma sequência negativa de seis derrotas na competição.

Já o Ceará conquistou sua última vitória no Campeonato Brasileiro diante da Chapecoense, em 10 de agosto. A partir daí, não conseguiu vencer mais no torneio e também acumula uma sequência indigesta, com derrotas para São Paulo, Flamengo, Athletico-PR e CSA, e empates com Corinthians, Botafogo e Cruzeiro.