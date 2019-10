Atlético-MG x Chapecoense: onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Atlético-MG e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético-MG x Chapecoense terá transmissão do SporTV e do canal Premiere. O Estado faz o tempo real da partida.

Na 12º colocação com 35 pontos, o Atlético-MG, que perdeu para o São Paulo na última rodada, quer se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, já que ficou distante do G-6. A Chapecoense, que soma apenas 18 pontos, está 12 do último time fora da degola, o Fluminense, e continua buscando o milagre de não parar na Série B.

Últimos jogos do Atlético-MG, todos pelo Brasileirão:

27/10 - São Paulo 2 x 0 Atlético-MG

20/10 - Atlético-MG 2 x 0 Santos

16/10 - CSA 2 x 2 Atlético-MG

13/10 - Atlético-MG 1 x 4 Grêmio

10/10 - Flamengo 3 x 1 Atlético-MG

Últimos jogos da Chapecoense, todos pelo Brasileirão: