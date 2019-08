Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, escalações e horário

Um dos clássicos de maior rivalidade do Brasil, Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, vivendo momentos bem distintos.

Atlético x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para Minas Gerais) e pelo Premiere, que também irá transmitir online pelo seu site e aplicativo. O Estado vai fazer tempo real da partida.

ESCALAÇÕES DE ATLÉTICO X CRUZEIRO

Atlético: Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Jair; Elias, Cazares, Vinícius e Chará; Ricardo Oliveira. Técnico: Rodrigo Santana

Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Dedé, Léo e Dodô (Egídio); Henrique, Ariel Cabral, Jadson e Marquinhos Gabriel; Pedro Rocha (David) e Fred. Técnico: Mano Menezes

Bem no Brasileiro, o Atlético chega ainda mais animado após a classificação na Copa Sul-Americana. O time do técnico Rodrigo Santana eliminou o Botafogo no torneio continental ao vencê-lo por 2 a 0, na quarta-feira passada. Antes já tinha feito 1 a 0 no clube carioca. No Brasileiro, o Galo empatou sem gols na última rodada com o Goiás e inicia a rodada na 4ª colocação, com 21 pontos.

O Cruzeiro flerta com a zona de rebaixamento e ainda tenta se reerguer após a eliminação na Libertadores. A equipe de Mano Menezes perdeu nos pênaltis para o River Plate (0 a 0 no tempo normal e 4 x 2 nos pênaltis) e deu adeus ao seu principal objetivo na temporada. No Brasileiro, o time inicia a rodada na 16ª colocação, com 10 pontos, e precisa de um resultado positivo para não correr o risco de entrar na zona dos quatro últimos colocados da competição. Na rodada passada, foi derrotado por 2 a 0 pelo Athetico-PR.