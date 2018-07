Atlético-MG x Democrata abre semifinais do Mineiro

A Federação Mineira de Futebol definiu nesta sexta-feira a tabela das semifinais do Campeonato Mineiro. E a disputa pelas vagas na decisão do estadual vai começar com as partidas de ida sendo realizadas em Ipatinga, neste fim de semana. Democrata e Cruzeiro jogam por dois resultados iguais contra Atlético e Ipatinga, respectivamente.

No sábado, o Atlético vai enfrentar o Democrata de Governador Valadares, às 18h30, no Ipatingão. O time de Belo Horizonte costuma mandar os seus jogos no Mineirão, mas o estádio está fechado para a realização de um festival musical. No domingo, o Ipatinga receberá o Cruzeiro, às 16 horas.

Os jogos de volta acontecerão na semana seguinte. Em 17 de abril, às 18h30, o Democrata duelará com o Atlético no Mineirão. O time de Governador Valadares não pode atuar no Mammoud Abbas por conta da capacidade reduzida do estádio. No dia seguinte, o Cruzeiro enfrentará o Ipatinga no Mineirão, em duelo que definirá o último finalista do estadual.