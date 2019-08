Atlético-MG x Fluminense: onde assistir ao vivo, escalações e horário

Atlético-MG e Fluminense vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às 21h (horário de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela 14ª rodada, em um duelo entre clubes que dividem suas atenções entre a Série A e a Copa Sul-Americana.

Atlético-MG x Fluminense terá transmissão ao vivo do canal Premiere. A partida também terá transmissão online pelos site e aplicativo do canal. O Estado fará tempo real do jogo.

ESCALAÇÕES DE ATLÉTICO-MG X FLUMINENSE

Atlético-MG: Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Ramón Martínez, Elias, Vinícius, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira. Técnico: Rodrigo Santana.

Fluminense: Muriel, Igor Julião, Nino, Digão e Caio Henrique; Allan, Daniel e Ganso; Marcos Paulo, Yony González e Pedro. Técnico: Fernando Diniz

Em quarto lugar no Campeonato Brasileiro e com 24 pontos, o Atlético-MG completou sete jogos de invencibilidade por diferentes torneios ao superar o Cruzeiro por 2 a 0 no último domingo. Além disso, ainda não perdeu no Independência em 2019.

O Fluminense, por sua vez, está em 16º lugar, com 12 pontos, tendo deixado a zona de rebaixamento ao bater o Internacional por 2 a 1 no compromisso anterior. Assim, encerrou um longo jejum de vitórias na competição, pois não ganhava desde 18 de maio, quando fez 4 a 1 no Cruzeiro.