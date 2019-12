Atlético-MG x Goiás: transmissão

O Atlético-MG, que não vence há três rodadas no Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Goiás nesta quarta-feira, às 20h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, pela 31ª rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e pelo SporTV para todo o Brasil (exceto Minas Gerais). E o Estado vai fazer tempo real da partida.

O Atlético-MG está na 13ª posição do Campeonato Brasileiro, e teve uma grande queda de rendimento no torneio. Distante do G-4, o clube quer somar pontos para não ser ameaçado pela possibilidade de rebaixamento. Já o Goiás vem fazendo uma campanha regular sob o comando de Ney Franco e está na nona posição.

Últimos jogos do Atlético-MG (todos pelo Brasileirão)

2/11 - Fortaleza 2 x 2 Atlético-MG

30/10 - Atlético-MG 0 x 2 Chapecoense

27/10 - São Paulo 2 x 0 Atlético-MG

20/10 - Atlético-MG 2 x 0 Santos

16/10 - CSA 2 x 2 Atlético-MG

Últimos jogos do Goiás

3/11 - Goiás 2 x 0 Avaí (Campeonato Brasileiro)

31/10 - Goiás 2 x 2 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

27/10 - Athletico-PR 4 x 1 Goiás (Campeonato Brasileiro)

23/10 - Cuiabá (4) 2 x 1 (3) Goiás (Copa Verde)

20/10 - Chapecoense 2 x 2 Goiás (Campeonato Brasileiro)