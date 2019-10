Atlético-MG x Grêmio: como ver ao jogo pelo Brasileirão

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético-MG x Grêmio terá transmissão pelo SporTV e Premiere e o Estado vai fazer tempo real da partida.

O Atlético-MG inicia a rodada na 11ª colocação, com 31 pontos e precisa vencer para se aproximar do G6. Já o Grêmio soma 38 pontos e está em sétimo, mesma pontuação do Inter (6.º) e Bahia (8.º).

Últimos jogos do Atlético-MG

10/10 Flamengo 3 x 1 Atlético-MG (Brasileirão)

6/10 Palmeiras 1 x 1 Atlético-MG (Brasileirão)

2/10 Atlético-MG 1 x 2 Vasco (Brasileirão)

29/9 Atlético-MG 2 x 1 Ceará (Brasileirão)

26/9 Atlético-MG 2 (3) x 1 (4) Colón-ARG (Sul-Americana)

Últimos jogos do Grêmio

9/10 Grêmio 2 x 1 Ceará (Brasileirão)

5/10 Grêmio 0 x 0 Corinthians (Brasileirão)

2/10 Grêmio 1 x 1 Flamengo (Libertadores)

29/9 Fluminense 2 x 1 Grêmio (Brasileirão)

26/9 Grêmio 6 x 1 Avaí (Brasileirão)