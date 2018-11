Atlético-MG x Palmeiras: escalações, onde assistir e horário

Atlético-MG x Palmeiras jogam neste domingo, às 17h, no estádio Independência, com a equipe mineira tenta se manter no G-6 do Campeonato Brasileiro e o time alviverde querendo dar mais um passo rumo ao título da competição.

Atlético-MG x Palmeiras terá a transmissão da TV Globo e acompanhamento em tempo real do Estado. O Palmeiras vai a Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG em um jogo considerado fundamental pela comissão técnica para a conquista do título. Embora esteja em má fase, o time mineiro é o apontado como o mais forte até o final do torneio. É o último rival do Palmeiras no G-6.

A equipe comandada por Luiz Felipe Scolari vem de vitória por 3 a 2 sobre o Santos, no Allianz Parque. No lado do Atlético-MG, a equipe de Levir Culpi perdeu por 1 a 0 para o Grêmio, em casa, e aumentou o clima de desconfiança sobre o elenco. Recentemente, o lateral-esquerdo Fábio Santos admitiu que há problemas internos no elenco.

Escalações de Palmeiras x Atlético-MG

Atlético-MG: Victor, Emerson, Leonardo Silva, Maidana e Fábio Santos; Adilson, Elias, Luan, Cazares (Terans) e Chará; Ricardo Oliveira. Técnico: Levir Culpi

Palmeiras: Weverton; Jean, Antônio Carlos (Luan), Dracena (Gómez) e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Scarpa, Lucas Lima (Willian) e Borja. Técnico: Felipão