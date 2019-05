Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Brasil

Atlético-MG e Santos deixam de lado o Campeonato Brasileiro e voltam suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio. O jogo de volta acontecerá no dia 6 de junho.

Atlético x Santos terá a transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere. Também é possível assistir online pelo aplicativo SporTV Play e Premiere e o Estado faz tempo real da partida que acontece em Belo Horizonte.

As equipes entram em campo vivendo situações bem distintas. O Galo estreia na Copa do Brasil após decepcionar e cair na fase de grupos da Copa Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o time mineiro perdeu na última rodada por 2 a 0 para o Palmeiras, no Mineirão.

Quanto ao Santos, a equipe de Jorge Sampaoli disputa as primeiras colocações do Brasileiro, após derrotar o Vasco por 3 a 0, no Pacaembu. Coincidentemente, a equipe alvinegra vem de uma classificação na Copa do Brasil justamente sobre o Vasco, quando venceu por 2 a 0 em casa e perdeu por 2 a 1, no Rio.

