Atlético-MG e URT: como assistir ao vivo na TV ao confronto pelo Mineiro

Atlético-MG e URT se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro (veja a tabela). A partida terá transmissão do SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado.

O Galo, comandado por Levir Culpi, ainda não conseguiu se firmar no Mineiro. A equipe inicia a rodada na sexta colocação, com quatro pontos e na última rodada, empatou por 1 a 1 com o rival Cruzeiro, em um clássico cheio de polêmicas.

O URT também não tem convencido. A equipe de Patos de Minas empatou por 1 a 1 com o Tombense e o resultado deixou o clube com dois pontos e na oitava posição do campeonato.

Veja os últimos resultados do Atlético-MG

27/01: Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG

23/01: Tombense 1 x 0 Atlético-MG

20/01: Atlético-MG 5 x 0 Boa Esporte

Próximos jogos do Atlético-MG

30/01: Atlético x URT - Mineiro

02/02: Atlético x Guarani - Mineiro

05/02: Danubio x Atlético - Libertadores

09/02: Caldense x Atlético - Mineiro