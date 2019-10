Atlético-MG x Vasco: transmissão do jogo pelo Brasileirão

Atlético-MG e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Independência, em jogo adiado da 21º rodada do Campeonato Brasileiro.

Atlético-MG x Vasco terá transmissão do canal Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

A partida estava originalmente marcada para o dia 25 de setembro, mas foi adiada por causa do compromisso do Atlético-MG pela Copa Sul-Americana. A equipe mineira superou o Colón por 2 a 1 no jogo de volta da semifinal, na última quinta-feira, mas acabou eliminado nos pênaltis.

Pelo Brasileirão, o Atlético-MG, enfim, venceu na rodada passada. A equipe do técnico Rodrigo Santana superou o Ceará, de virada, por 2 a 1, encerrando uma sequência de seis derrotas consecutivas. O time alvinegro está na décima colocação, com 30 pontos.

O Vasco chega para o confronto após derrota para o Corinthians por 1 a 0, no último domingo. O técnico Vanderlei Luxemburgo reclamou bastante da arbitragem nesta partida. O time cruzmaltino está na 13ª colocação, com 24 pontos.