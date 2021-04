Atlético Mineiro joga mal, mas busca empate com La Guaira em estreia na Libertadores

A torcida do Atlético Mineiro tem razão para se preocupar. Com um repertório pouco criativo, abusando dos cruzamentos na maior parte da partida, o time mineiro ficou no empate por 1 a 1 com o Deportivo La Guaira, em Caracas, na Venezuela, na estreia pelo Grupo H da Copa Libertadores da América.

Foram os dois primeiros pontos perdidos pelo clube alvinegro contra times venezuelanos na história da Libertadores. Até então, eram seis vitórias. Além do empate, o que causa uma enorme ponto de interrogação na cabeça dos torcedores é o desempenho da equipe, muito abaixo do esperado pelo elevado investimento da diretoria na montagem do elenco.

Leia Também Confira como foi o jogo entre Deportivo La Guaira e Atlético Mineiro

Com Cuquinha na beira do campo no lugar de Cuca, suspenso pela expulsão ainda pelo Santos na final da última Libertadores com o Palmeiras, o Atlético começou o jogo com muita dificuldade na criação. A equipe esbarrava na forte marcação venezuelana, que armou uma linha defensiva com cinco jogadores, e nos muitos erros de passe.

O Deportivo La Guaira, nitidamente, esperava uma falha do Atlético para se aproveitar. E ela aconteceu, aos 20 minutos. O zagueiro Adrián Martínez roubou a bola em sua saída errada, driblou Allan e Guga - o lateral virou de costas no lance - e, antes da chegada de Réver, bateu colocado, sem chance para Everson.

⚪️⚫️ ¡El empate de @Atletico! Matías Zaracho aprovechó un rebote y consiguió el 1-1 frente a @DvoLaGuaira en el debut del Galo en la CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/Hs7nOpV4sh — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 22, 2021

Após o gol, o Atlético limitou ainda mais o seu repertório diante de um adversário fechado. Os cruzamentos se tornarem o único expediente da equipe. Foram quase 30 bolas lançadas na área dos venezuelanos. O que, obviamente, se comprovou um erro, já que lá estavam Keno (1,78m) e Vargas (1,74m).

A grande chance (e uma das poucas) no primeiro tempo saiu do pé de Tchê Tchê, aos 36. O ex-jogador do São Paulo recebeu de Guga, que, desta vez evitou o cruzamento, e chutou colocado para boa defesa de Olses.

A atuação ruim da etapa final fez Cuquinha trocar duas peças no intervalo. Zaracho e Hulk entraram nos lugares de Allan e Savarino, respectivamente. As mudanças não impediram o Atlético de continuar adotando os cruzamentos como principal opção para tentar empatar. Zaracho, aos 7, quase fez de cabeça.

Com apenas um jogo disputado em cinco meses - no último domingo, pelo torneio local -, o Deportivo La Guaira já dava sinais de desgaste com 15 minutos do segundo tempo e recuou ainda mais. A preocupação era apenas defensiva.

¡Qué golazo! Luis Adrián Martínez abrió el marcador para @DvoLaGuaira en el empate con @Atletico en la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/ehmLV9LbbR — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 22, 2021

A pressão do Atlético, mesmo que desgovernada, era enorme. A equipe mineira tinha 85% de posse de bola. E o empate não demorou. Aos 19 minutos, Guilherme Arana pegou o rebote e finalizou com força. Olses não segurou e Zaracho, livre de marcação, tocou para o gol.

O empate gerou um efeito contrário ao esperado pelo torcedor atleticano. O Atlético diminuiu o ritmo e viu até o time venezuelano se assanhar. O goleiro Everson precisou trabalhar em pelo menos três oportunidades para evitar o revés logo na estreia. A igualdade por 1 a 1 ficou de bom tamanho pelo desempenho da equipe.

FICHA TÉCNICA

DEPORTIVO LA GUAIRA 1 X 1 ATLÉTICO-MG

DEPORTIVO LA GUAIRA - Carlos Olses; Agnel Flores, Adrián Martinez, La Mantía, Pernía e Cumaná; Arles Flores, Francisco Pol e Carlos Cermeño (Marín); Miguel Reyes (Ángelo Peña) e Dawin González (Yackson Rivas). Técnico: Daniel Farias.

ATLÉTICO-MG - Everson; Guga, Junior Alonso, Réver e Guilherme Arana; Allan (Zaracho), Tchê Tchê (Nathan) e Nacho Fernández; Savarino (Hulk), Keno (Eduardo Sasha) e Eduardo Vargas (Marrony). Técnico: Cuquinha (auxiliar).

GOLS - Adrián Martinez, aos 20 minutos do primeiro tempo; Zaracho, aos 19 minitos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Facundo Tello (Argentina).

CARTÕES AMARELOS - Eduardo Sasha, Olses.

LOCAL - Olímpico, em Caracas.