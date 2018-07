Atlético Mineiro libera Réver para fechar com o Internacional

Um dos líderes do elenco do Atlético Mineiro e destaque da equipe na conquista da Copa Libertadores de 2013, o zagueiro Rever está de saída da Cidade do Galo. O jogador treinou normalmente nesta terça-feira, mas já foi liberado pela diretoria para viajar a Porto Alegre e assinar com o Internacional.

O negócio foi confirmado pelo lateral-direito Marcos Rocha, escolhido para conceder entrevista coletiva nesta terça. "Ficamos sabendo agora que ele foi liberado para viajar. O Réver é um grande jogador. Infelizmente ele teve um ano de 2014 ruim pelas lesões. Ele é uma referência a todos os zagueiros do País", disse o lateral atleticano.

Réver jogou pouco no ano passado, por conta de seguidas lesões. O Atlético-MG só é dono dos direitos federativos do zagueiro de 30 anos e, por isso, não deverá ficar com mais do que R$ 2 milhões pelo negócio.

Os direitos econômicos pertencem ao Wolfsburg, da Alemanha, e ao banco BMG, que tem se aproximado do Internacional desde a eleição da nova diretoria colorada. Desde 2010 no Atlético, ele era o jogador há mais tempo no elenco.