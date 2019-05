Atlético Nacional x Fluminense: onde assistir e horário do jogo da Sul-Americana

Nesta quarta-feira, o Atlético Nacional recebe o Fluminense para um confronto válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, no Maracanã, o Fluminense levou a melhor e venceu a partida por 4 a 1. No estádio Atanasio Girardot, na Colômbia, a bola rola às 21h30 do horário de Brasília.

Onde assistir ao vivo Atlético Nacional x Fluminense?

O jogo vai ser transmitido ao vivo pelo canal online DAZN e o Estado fará tempo real da partida.

No confronto de ida, o grande destaque foi o jovem atacante João Pedro, que marcou três gols em um primeiro tempo avassalador dos cariocas. O resultado possibilita que o Fluminense possa perder por até dois gols de diferença no jogo desta quarta.

Quem avançar, irá pegar o vencedor de Deportivo Cali-COL e Peñarol-URU na próxima fase, as oitavas de final do torneio. Os times empataram em 1 a 1 no primeiro jogo e entram em campo também nesta quarta, às 19h15, no Uruguai.

A equipe carioca vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro para o Bahia, marcada por duas falhas do goleiro Agenor. O Atlético Nacional, por sua vez, vem de uma vitória sobre o Deportivo Cali por 1 a 0, mas seu desempenho nas quartas de final do Campeonato Colombiano tem sido alvo de críticas: é o último colocado de seu grupo, com apenas uma vitória em quatro jogos.