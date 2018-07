Atlético perde da Real Sociedad e deixa Barça ainda mais perto do título

O Atlético de Madrid visitou a Real Sociedad nesta quinta-feira e se deu mal. O time da capital caiu por 3 a 0, pela 33.ª rodada do Campeonato Espanhol, e viu ficar ainda mais distante o sonho do título, graças a Willian José, autor de um gol e uma linda assistência. Melhor para o Barcelona, cada vez mais próximo de colocar a mão na taça.

O Atlético parou nos 71 pontos, na segunda colocação, a 12 do Barcelona, com cinco rodadas ainda a serem disputadas. No fim de semana, o time madrilenho tenta a recuperação diante do Betis, domingo, em casa. Já o Barça tentará garantir outro título no sábado, o da Copa do Rei, contra o Sevilla, justamente no estádio do Atlético de Madrid.

A Real Sociedad, por sua vez, voltou a mostrar força em San Sebastián, mas não faz boa temporada. É apenas a 11.ª colocada, com 43 pontos, sem grandes pretensões na competição. No domingo, vai visitar o Málaga pela próxima rodada.

O show de Willian José começou aos 26 minutos nesta quinta-feira. Januzaj, ex-Manchester United, aproveitou o espaço pela direita, fez boa jogada e cruzou para o meio da área, onde o brasileiro aproveitou o cochilo da defesa para encher o pé e abrir o placar.

A Real Sociedad ampliou aos 34 da etapa final, com nova participação de Willian José. O brasileiro recebeu pelo meio e deu lindo toque de calcanhar para Juanmi, que arrancou em posição legal e teve calma para finalizar de cobertura e marcar um lindo gol. Nos acréscimos, o mesmo Juanmi selou o placar de cabeça, após cruzamento de De la Bella.

Na outra partida do dia já encerrada pelo Espanhol, o Girona visitou o Alavés e venceu por 2 a 1. O resultado manteve a equipe na luta por uma vaga na Liga Europa, com 47 pontos, em oitavo. Já o Alavés tem apenas 38 pontos e está em 15.º, a 11 da zona de rebaixamento.