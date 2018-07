Atlético-PR acusa Flamengo de 'aliciar' lateral Léo

CURITIBA - O Atlético Paranaense emitiu nota neste sábado acusando o Flamengo de "aliciar" o lateral-direito Léo, com quem o clube de Curitiba negocia contrato definitivo. Para o Atlético, o time carioca está faltando com a ética ao interferir na negociação com o Vitória, clube ao qual pertence o jogador que foi uma das revelações do Brasileirão deste ano.

"O Atlético Paranaense foi surpreendido com a notícia de que o Flamengo, de forma antiética, procurou o Esporte Clube Vitória e também o atleta - na intenção de aliciá-lo - prejudicando as negociações entre CAP [Clube Atlético Paranaense], ECV [Esporte Clube Vitória] e Léo", reclamou o clube, em nota.

Para o Atlético, a negociação do Flamengo com o jogador é indevida porque o Atlético já manifestou o interesse de exercer seu direito de aquisição dos direitos de Léo. O atleta tem vínculo de empréstimo com o time paranaense até o dia 31 deste mês.

"O Clube Atlético Paranaense tem o direito de exercer a opção de aquisição dos direitos de Léo, com toda prioridade, até o dia 31/12/13 e o fez através de depósito bancário na conta do Esporte Clube Vitória no valor estabelecido previamente em contrato no dia 26/12/13", afirmou o Atlético.

O clube alega que entrou em contato com a diretoria do Flamengo para notificar sua opção de compra, o que não teria sido considerado pelo time carioca. A resposta, contudo, não teria sido satisfatória.

"No dia 26/12/13, recebemos uma cópia de e-mail assinado pelo Sr. Wallim Vasconcelos, vice-presidente de futebol do Flamengo, propondo ao Vitória aquisição dos direitos do jogador. Documento esse sem timbre do Flamengo e enviado de endereço eletrônico não oficial do clube, ausente de todos os elementos essenciais que o negócio jurídico proposto deve ter para alcançar validade, pois apresentado de forma incompleta e imprecisa", criticou o Atlético.

"O CAP não aceita e repudia a conduta utilizada pelo Clube de Regatas do Flamengo, na tentativa de aliciamento de atleta com contrato vigente e principalmente na forma de aproximação deste com o ECV", prossegue o clube, na nota oficial.

Na avaliação do Atlético, a postura do Flamengo é "antiética". "É surpreendente que a nova diretoria do Flamengo, composta por pessoas de alto nível da sociedade carioca e brasileira, venha cometer as mesmas práticas antiéticas que dizem combater. Não será desta forma que Clube de Regatas do Flamengo, instituição tão tradicional, ocupará a liderança do futebol brasileiro. O discurso de moralidade da atual diretoria do Flamengo não condiz com o ato cometido contra os legítimos direitos do Clube Atlético Paranaense!".