Atlético-PR agenda teste e promete Arena para 30 de abril

CURITIBA - O Atlético Paranaense pretende entregar a Arena da Baixada antes do prazo previsto pela Fifa. O clube projeta liberar o estádio no dia 30 de abril, cerca de duas semanas antes da previsão da entidade que rege o futebol mundial - esperava receber a arena somente no dia 15 de maio, menos de um mês antes do início da Copa do Mundo.

Antes de 30 de abril, o clube pretende realizar o primeiro evento-teste no reformado estádio no dia 23 de março. Ainda não há informações sobre o jogo. Mas já se sabe que a arena ainda não estará totalmente em condições de receber uma partida de futebol. Este evento deve contar com apenas 10 mil torcedores nas arquibancadas.

Depois deste jogo ainda será finalizada a instalação dos assentos e a iluminação do campo. A primeira deve ser terminada no dia 30 de março. O clube prevê ainda entregar o prédio de imprensa no dia 20 de abril, o que pavimentaria a entrega do estádio no dia 30 do mesmo mês.

Na segunda-feira, o clube divulgou imagens dos telões, instalados nos últimos dias, e dos avanços feitos na colocação do gramado. No momento, os operários trabalham na colocação das traves das duas extremidades do campo.