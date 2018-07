Atlético-PR anuncia Carpegiani como novo treinador

O técnico Paulo César Carpegiani será o responsável por tirar o Atlético Paranaense da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ele deve iniciar os trabalhos na manhã desta terça-feira, preparando o time para o jogo desta quarta, contra o Botafogo, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Carpegiani substitui Leandro Niehues, que já tinha sido avisado da demissão há três rodadas, quando perdeu para o Atlético Mineiro. Ele permanece como auxiliar-técnico, ao lado do filho de Carpegiani, Rodrigo.

Com cinco rodadas, Niehues conseguiu apenas uma vitória e um empate, perdendo os outros três jogos. O time está na 19ª colocação.

Carpegiani já treinou vários times no exterior e no Brasil, inclusive o próprio Atlético Paranaense em 2001. Foi ele quem começou a formar o time que conquistou o título brasileiro naquele ano. Ele também esteve à frente da seleção paraguaia e do Kuwait.

Em entrevista ao site do clube, o novo técnico disse que aproveitará a folga da Copa do Mundo para trabalhar com os jogadores. "Irá dar uma tranquilidade maior e a chance de podermos ver o amanhã", afirmou.

"Estamos apenas no início da competição e o Campeonato Brasileiro é muito parelho. Tenho a confiança e a convicção de poder fazer um bom trabalho no Atlético", acrescentou o técnico.

Carpegiani comandará o seu primeiro treino no clube nesta terça-feira. Esta será a segunda passagem dele pela equipe. A primeira foi em 2001.

"Lembro que tínhamos um grande time. Fomos campeões do primeiro turno e meu último jogo foi 5 a 0 contra um time do interior (Rio Branco). Iniciei a montagem daquele time que depois foi campeão brasileiro no final do ano", disse.