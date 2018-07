Atlético-PR anuncia contratação do meia Guilherme, do Corinthians, até 2018

O Atlético Paranaense definiu nesta quarta-feira a contratação do meia-atacante Guilherme. O contrato do jogador de 28 anos, que chega emprestado do Corinthians, será válido até o final de 2018, conforme informou o clube de Curitiba em seu site oficial.

Contratado pelo Corinthians em 2016, Guilherme não conseguiu repetir as atuações que o fizeram se destacar no futebol brasileiro, como na conquista da Copa Libertadores de 2013, pelo Atlético Mineiro, ou quando despontou como promessa no Cruzeiro - ele foi alçado ao profissional por Paulo Autuori, hoje técnico do Atlético Paranaense.

Assim, ele figurava apenas como opção no banco de reservas do clube paulista, algo que o fez reclamar algumas vezes. Guilherme ainda teve passagens menos destacadas por Dínamo de Kiev (Ucrânia), CSKA Moscou (Rússia) e Antalyaspor (Turquia). "Foi uma negociação boa e bem correta. A alegria é enorme de poder vestir esta camisa do Atlético Paranaense. Fico feliz que tenha dado tudo certo", comemorou o meia.

O reencontro com Paulo Autuori também foi festejado por Guilherme. Ainda assim, ele antecipou que não espera "privilégios" por ter sido descoberto pelo técnico. "Já são 10 anos deste primeiro contato que tivemos no profissional. Costumo dizer que já subi com um carimbo importante do Paulo", comentou, antes de ponderar.

"O fato de já ter trabalhado com o Paulo (Autuori) não me garante titularidade, nem estar à frente de ninguém. Mas me garante a certeza de um trabalho correto. A ideia de jogo que ele propõe ajuda nas minhas características", acrescentou o meia, feliz com a possibilidade de viver novamente um bom momento.

Outro fator festejado por ele foi a possibilidade de disputar a Copa Libertadores. Se o Atlético Paranaense avançar às oitavas de final, ele poderá ser inscrito. "Joguei cinco vezes a Libertadores e nos últimos quatro anos seguidos. É uma competição maravilhosa, de visibilidade e muita força. É um torneio diferente. Se tiver essa oportunidade mais um ano aqui no Atlético, será muito bom", completou Guilherme.