Atlético-PR anuncia retorno de Geninho

Um dia depois da derrota no clássico com o Coritiba, a diretoria do Atlético Paranaense anunciou o retorno do técnico Geninho. Ele vai substituir o interino Leandro Niehues e tem apresentação marcada para esta sexta-feira. O treinador já dirige o time na última rodada do primeiro turno do Estadual, contra o Rio Branco, de Paranaguá.

Esta é a terceira vez que Geninho fica à frente do elenco atleticano. Na primeira, em 2001, foi campeão brasileiro. Na segunda, em 2009, foi campeão paranaense. O contrato prevê que ele comande o Atlético até o fim deste ano. O último time dirigido por Geninho foi o Sport Recife.

"Recebi o convite da diretoria do Atlético Paranaense e todos sabem da relação de identificação que tenho com o clube e com a torcida do Atlético", disse Geninho, por meio da assessoria do clube. "A expectativa é de voltar para ser campeão, volta a vencer. Tive a felicidade de, nas duas vezes que trabalhei no clube, conquistar títulos e agora o sentimento é o mesmo".

No domingo, o Atlético perdeu do Coritiba por 4 a 2, resultado que garantiu ao rival o título do primeiro turno e a vaga antecipada na final do Campeonato Paranaense.