Atlético-PR aposta em equilíbrio para encarar Grêmio e recuperar-se no Brasileiro

Recuperar-se no Campeonato Brasileiro por meio de um time equilibrado. É esse o lema do Atlético Paranaense para enfrentar o Grêmio neste domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela segunda rodada. A equipe, aliás, vem embalada por um feito histórico: o triunfo por 3 a 2 sobre a Universidad Católica, no Chile, resultado que a garantiu nas oitavas de final da Copa Libertadores. Na competição nacional, por sua vez, o início foi o oposto - sofreu goleada por 6 a 2 para o Bahia.

E para recuperar o Atlético Paranaense no Brasileirão, o técnico Paulo Autuori aposta no equilíbrio. "Os níveis de atenção têm que estar mais altos na hora de defender. Temos opções ofensivas hoje, diferentes e importantes, e temos que aproveitar. O equilíbrio virá. Espero que o mais rápido possível", apostou.

Para o duelo contra o Grêmio, aliás, o treinador terá o importante reforço do zagueiro Thiago Heleno e do meia-atacante Guilherme, ausentes na vitória sobre a Universidad Católica. Já Deivid e Felipe Gedoz seguem como desfalques.