Atlético-PR aposta em motivação extra para surpreender o líder Corinthians

Derrotado em casa na última quarta-feira pelo Cruzeiro por 2 a 0, o Atlético Paranaense tem neste sábado a difícil missão de se reabilitar diante do líder Corinthians, às 19 horas, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apenas na 14.ª posição com 15 pontos, 20 a menos do que o Corinthians, o Atlético Paranaense encara o difícil jogo como uma grande chance de reação. Afinal, segundo garantiu o técnico Fabiano Soares, enfrentar o líder sempre traz um componente a mais de motivação.

"Jogar no Atlético é motivante. Jogar contra o Corinthians, em um estádio cheio, é motivante", comentou o novo treinador do Atlético Paranaense, que pela primeira vez comandará o time do banco de reservas. "O treinador só tem que motivar os jogadores a fazer o que ele quer, a colocar em prática as ideias que o treinador tem".

Outro fator que pode contribuir à reação atleticana é o retorno do zagueiro Paulo André, do meia argentino Lucho González e do atacante Douglas Coutinho, poupados na derrota para o Cruzeiro, e de Pablo, dispensado do jogo por problemas pessoais. Recuperado de contusão, Felipe Gedoz também pode ficar como opção no banco de reservas. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Thiago Heleno é um dos poucos desfalques confirmados.