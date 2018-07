Atlético-PR aposta em 'tranquilidade' nas finalizações para vencer o Fluminense

Sem vencer há três partidas no Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense se demonstra confiante para o duelo deste domingo contra o Fluminense, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 24ª rodada da competição.

A sequência negativa fez a equipe ficar com 31 pontos e se distanciar do G6, grupo dos seis primeiros que garante uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Mas, para o técnico Fabiano Soares, a equipe vem atuando bem. Falta apenas uma tranquilidade maior nas finalizações, segundo ele, para o Atlético Paranaense voltar a vencer.

"A equipe tem jogado bem e criado várias ocasiões. Seria preocupante se não estivéssemos criando. Mas estamos jogando para frente e uma hora a bola vai entrar. Estamos mais próximos de ganhar os jogos do que de perdê-los. Vamos seguir assim e ver se nesse domingo conseguimos vencer", aposta o treinador. "Quando chegarmos ao gol, temos que ter tranquilidade para marcar."

Apesar da confiança, o time não deve contar com o zagueiro Paulo André, que sente dores na coxa e pode ser substituído por Wanderson. Lucas Fernandes, com dores no peito e por questões contratuais, e o suspenso Guilherme também desfalcam a equipe. Felipe Gedoz, assim, deve ficar com uma das vagas.