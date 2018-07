Atlético-PR aposta em virada na Arena da Baixada A derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, na noite de quinta-feira, no Palestra Itália, não abalou a confiança do Atlético-PR na conquista da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O time paranaense aposta no fato de fazer o jogo de volta em casa, na próxima quarta, na Arena da Baixada, para reverter a vantagem palmeirense e sair com a classificação.