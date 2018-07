Atlético-PR aposta na Arena para manter esperança

O técnico Sérgio Soares ainda não venceu no comando do time, vindo de um empate com o Vasco e de uma derrota para o Santos. E agora poderá contar com os retornos do goleiro Neto, que estava na seleção brasileira, e com o meia-atacante Guerrón, que jogou pela seleção equatoriana, além do atacante Maikon Leite, que estava suspenso. No entanto, continua sem o atacante Bruno Mineiro, que está contundido.

A dúvida é sobre o retorno do volante Vítor, que deixaria o time um pouco mais fechado, ou a permanência de Iván González. O Atlético tem 43 pontos, na 7.ª colocação, seis atrás do Corinthians, que seria hoje o terceiro classificado para a Libertadores.