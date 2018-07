Atlético-PR aposta na desorganização do 'intranquilo' São Paulo para vencer

Se o momento não é dos melhores, o Atlético Paranaense aposta na "intranquilidade" crescente do São Paulo para surpreender no duelo deste sábado, às 21 horas, no Pacaembu, na capital paulista, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Em novo lar, São Paulo tenta sair da zona de degola

+ Militão e Petros viram dúvidas e São Paulo pode ter quatro novidades

A equipe de Fabiano Soares empatou na última rodada com o lanterna Atlético Goianiense, em casa, e venceu apenas uma de suas últimas sete partidas na competição. Ainda assim, está em décimo lugar com 35 pontos. Já o São Paulo, embora tenha obtido resultados recentes melhores, permanece na zona de rebaixamento. E é apostando nessa instabilidade que o treinador traça a sua estratégia.

"Está claro que um adversário com pressa e não tranquilo por necessidade dos pontos pode se desorganizar mais facilmente e temos que aproveitar um momento que se desorganize para trazer os três pontos", avaliou Soares, que está satisfeito com as últimas atuações, apesar dos resultados desfavoráveis. "A equipe está jogando bem, criando várias ocasiões. Jogando bem, a equipe está mais perto de ganhar do que perder."

+ Leia mais sobre esportes

O treinador, contudo, terá dois importantes desfalques para o confronto: o lateral-esquerdo Fabrício e o meia argentino Lucho González. Seus substitutos devem ser Sidcley e Matheus Rossetto.