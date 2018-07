Atlético-PR apresenta Madson, Henan e Pimentel

Com poucas chances no Santos, Madson mostrou motivação nesta sexta, após assinar o contrato, e agradeceu a oportunidade do Atlético. "Vejo como uma nova etapa na minha vida. Pretendo ajudar o Atlético a conquistar os objetivos traçados em 2011. No Santos, eu perdi espaço e não estava jogando. Graças a Deus o Atlético abriu as portas", afirmou.

Madson, de 24 anos, prometeu empolgar a torcida e retribuir a confiança da diretoria. "A diretoria está acreditando no meu trabalho e isso me deixa muito feliz. Espero em 2011, retribuir tudo aquilo que o clube deseja com um bom desempenho", disse, antes de deixar um recado para os torcedores. "A torcida pode esperar bastante garra e vontade de vencer. Vou lutar bastante, sempre. E ajudar o Atlético a conquistar títulos".

O atacante Henan, do Red Bull, que disputa a Segunda Divisão do futebol paulista, admitiu que ficou surpreso com o contrato. "Estava negociando a renovação com o RB, quando apareceu a oportunidade de vir para o Atlético. Agora é agarrar a chance, já que vários jogadores gostariam de ter essa chance e eu estou tendo. Espero aos poucos conquistar meu espaço na equipe", comentou.

Com passagens por Ceará, Vitória e Barueri, Pimentel comemorou a chance de defender o time paranaense. "O Atlético-PR é uma equipe forte e estou feliz por fazer parte desse grupo. Este ano eles foram muito bem no Brasileiro. É um clube bem estruturado e vou fazer o melhor para mostrar meu trabalho e ajudar o time", afirmou o lateral-direito.