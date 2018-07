Atlético-PR bate o Botafogo e consegue a 1.ª vitória Com dois gols do uruguaio Santiago García, o Atlético Paranaense conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro ao vencer o Botafogo por 2 a 1, neste sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 11.ª rodada da competição. O resultado não livra o clube paranaense da lanterna, com cinco pontos, mas o aproxima do Avaí, com dois pontos à frente. O Botafogo permaneceu em sétimo lugar, com 16.