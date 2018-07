Atlético-PR bate o Goiás por 1 a 0 em adeus à torcida em Curitiba

Em uma partida fraca tecnicamente, que não era decisiva para ambas as equipes, o Atlético Paranaense venceu o Goiás por 1 a 0, neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro e se manteve na parte intermediária da tabela. O resultado deixou o Atlético na oitava colocação, 53 pontos, e o Goiás caiu para a 13ª posição, com 44.

O confronto foi o último do Atlético-PR atuando em casa neste Brasileirão. E, após presentear os seus torcedores com essa vitória no último jogo em Curitiba no ano, a equipe fechará a sua campanha na competição no próximo dia 7 de dezembro, contra o desesperado Palmeiras, às 17 horas, em São Paulo, na rodada final da competição. Já o Goiás terá pela frente a Chapecoense, no mesmo horário e dia, em Goiânia.

O jogo deste domingo teve pouca movimentação na primeira etapa. As duas equipes estavam tranquilas na tabela e isso se viu dentro de campo. Apenas em lances de perigo aos 19, com Delatorre, e aos 23, com Marcelo, a torcida teve um pouco de emoção.

No segundo tempo, porém, os dois times se abriram um pouco mais e logo aos 17 minutos Natanael fez bonito lançamento para Marcelo, que ganhou da zaga na corrida e chutou sem chances para Renan: 1 a 0.

O Atlético passou a dominar a partida, mas o Goiás, aos 36, teve a chance de empatar, quando em contra-ataque Wellington Júnior exigiu difícil defesa de Wéverton e na rebatida Esquerdinha perdeu o gol. O Atlético passou a administrar o resultado e ainda viu Tiago e Jackson, do time visitante, serem expulsos no final da partida.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 1 X 0 GOIÁS

ATLÉTICO-PR - Wéverton; Sueliton, Gustavo, Cleberson e Natanael; Paulinho Dias, Hernani e Bady (Nathan); Marcelo (Douglas Coutinho), Cléo e Delatorre (Marcos Guilherme). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOIÁS - Renan; Tiago Real, Jackson, Pedro Henrique e Felipe Saturnino; Tiago, Amaral, David e Ramon (Esquerdinha); Erick (Wellington Júnior) e Samuel. Técnico: Ricardo Drubscky.

GOL - Marcelo, aos 17 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Peixoto (SP).

CARTÕES AMARELOS - Hernani, Felipe Saturnino, Gustavo e Samuel.

CARTÕES VERMELHOS - Jackson e Tiago.

RENDA - R$ 188.460 R$ 188.460 PÚBLICO - 15.387

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).