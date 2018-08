Atlético-PR bate Vasco em casa na estreia de Alberto Valentim

Em partida adiada da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-PR bateu o Vasco por 1 a 0, na Arena da Baixada, na noite desta quarta-feira, e chegou a cinco jogos seguidos sem derrota na competição, se afastando ainda mais da zona do rebaixamento e complicando o time carioca, que contou com a estreia do técnico Alberto Valentim, escolhido para substituir Jorginho.

Com 24 pontos, o Atlético ocupa agora a 13ª colocação, com três pontos a mais do que a Chapecoense, primeiro time dentro da zona da degola. O Vasco tem a mesma pontuação do time paranaense, mas fica em 15º porque tem um saldo de gols pior (3 a -4). Entre eles ainda está o Santos, também com 24 pontos e saldo zero.

No primeiro tempo, os lances mais perigosos foram resultado de falhas individuais. Com os dois times visivelmente nervosos, as defesas cometiam erros que proporcionavam oportunidades para o adversário finalizar. Na primeira jogada mais aguda, o goleiro Santos saiu jogando errado e a bola sobrou para Vinícius Araújo, que passou por Zé Ivaldo, mas bateu para fora.

Na resposta do Atlético, também aproveitando erro na saída de bola, Pablo avançou pela direita e bateu cruzado, obrigando Martín Silva a praticar bela defesa.

O time da casa voltou com outra postura para a segunda etapa e passou a pressionar o Vasco em busca do primeiro gol. Depois de algumas chances desperdiçadas, o zagueiro Zé Ivaldo aproveitou cruzamento de Raphael Veiga e acertou o travessão. De tanto insistir, o Atlético abriu o placar aos 18 minutos. Léo Pereira cruzou na medida e Raphael Veiga, de cabeça, completou para o fundo do gol.

Nos minutos finais, o Vasco partiu para o ataque e tentou responder, mas não conseguiu se organizar em campo para vazar a defesa atleticana. As melhores chances saíam dos pés de Yago Pikachu, especialmente em chutes de fora da área, porém, o goleiro Santos mostrou segurança quando foi exigido.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Vasco recebe o Santos no Maracanã. No domingo, é a vez do Atlético enfrentar o Bahia em mais uma partida na Arena da Baixada.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 1 x 0 VASCO

ATLÉTICO-PR - Santos; Jonathan, Zé Ivaldo e Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington, Lucho González (Bruno Guimarães), Bruno Nazário (Márcio Azevedo), Marcinho (Plata) e Raphael Veiga; Pablo. Técnico: Tiago Nunes.

VASCO - Martín Silva; Lenon, Luiz Gustavo, Bruno Silva e Henrique; Desábato (Thiago Galhardo), Andrey (Moresche), Raul e Yago Pikachu; Vinícius Araújo e André Ríos (Kelvin). Técnico: Alberto Valentim.

GOL - Raphael Veiga, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Pereira (Atlético-PR); Luiz Gustavo (Vasco).

ÁRBITRO - Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

RENDA - R$ 234.605,00.

PÚBLICO - 12.907 pagantes.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).