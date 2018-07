Atlético-PR busca sua segunda vitória no Brasileirão Longe da pressão dos torcedores, que vaiaram a equipe em casa, mesmo após a vitória contra o Atlético Goianiense no meio da semana, o Atlético Paranaense tenta neste domingo, às 16 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o Internacional, a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro para afastar a crise que ronda a equipe desde o final do campeonato estadual.