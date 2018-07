Atlético-PR cede empate em estreia na Copa do Brasil

O Atlético-PR cedeu empate ao Brasil de Pelotas no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). Agora, os paranaenses jogam por uma vitória simples ou empate sem gols na partida da volta para avançar na competição. Um novo 1 a 1 leva a disputa aos pênaltis. Qualquer outro resultado garante os gaúchos para enfrentarem o vencedor de Nacional-AM ou Dom Bosco-MT.

Único paulista em campo, a Ferroviária bateu o Salgueiro-PE, por 1 a 0, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O gol foi marcado por Tiago Marques, de cabeça, aos 34 minutos do segundo tempo. Com este resultado, os paulistas poderão até mesmo perder por um gol de diferença na volta, caso marquem no mínimo uma vez.

Os dois times voltam a se enfrentar no dia 6 de abril, quarta-feira, às 20h30, no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, no interior pernambucano. O time nordestino terá de vencer por dois ou mais gols, ou então por 1 a 0 e levar a disputa aos pênaltis. O vencedor do duelo enfrenta Fluminense ou Tombense-MG.

Vitória da Conquista-BA e Náutico apenas empataram sem gols, no Estádio Lomanto Júnior, na cidade baiana. Os dois times voltam a se enfrentar no dia 7 de abril, às 21h30, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Quem vencer se classifica à segunda fase, enquanto o Vitória da Conquista tem a vantagem do empate com gols. Um novo 0 a 0 leva a disputa aos pênaltis. Quem passar encara Rio Branco-ES ou Santa Cruz.

O Atlético-GO empatou com o Ypiranga-RS, por 2 a 2, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. O time goiano terá de buscar a classificação no jogo de volta, na quinta-feira dia 7 de abril, no Serra Dourada. Uma vitória ou empate por 0 a 0 ou 1 a 1 garantem o clube na próxima fase. Um novo 2 a 2 leva a decisão para os pênaltis. Os gaúchos terão de vencer ou buscarem empate por mais de dois gols. Quem vencer pega Sport ou Aparecidense-GO.

Confira os resultados dos jogos desta semana:

Quarta-feira

Goianésia-GO 1 x 1 ABC

Linense 1 x 1 Botafogo-PB

Parauapebas-PA 0 x 1 Londrina-PR

Rio Branco-ES 0 x 1 Santa Cruz

Imperatriz-MA 1 x 1 Fortaleza

Confiança-SE 1 x 0 Flamengo-RJ

Globo-RN 0 x 0 Bahia

Quinta-feira

Vitória da Conquista-BA 0 x 0 Náutico-PE

Ferroviária-SP 1 x 0 Salgueiro-PE

Ypiranga-RS 2 x 2 Atlético-GO

Brasil de Pelotas-RS 1 x 1 Atlético-PR