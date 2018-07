Atlético-PR condena arbitragem e chama são paulinos de 'bambis'

SÃO PAULO - O site oficial do Atlético Paranaense chamou os jogadores do São Paulo de bambis. O texto, publicado nesta quinta-feira, faz referência ao jogo realizado nesta quarta-feira (empate por 2 a 2) pelo Campeonato Brasileiro. O clube paranaense contestou a arbitragem de Anderson Daronco, que validou um gol do atacante Luis Fabiano, que teria usado o braço esquerdo ao dominar a bola antes de concluir a jogada.

Além disso, o Atlético contesta a marcação a favor do São Paulo quando o Furacão vencia o jogo por 1 a 0. "Em nenhum momento a garotada do CT do Caju deixou a experiência de Rogério Ceni e demais bambis superar a nossa técnica e a nossa garra", diz a nota.

"O pênalti, pra lá de duvidoso, já estava absorvido e os contra-ataques do Furacão mostravam que a vitória poderia acontecer a qualquer momento". O Atlético afirmou que irá fazer um protesto formal na CBF contra a arbitragem.

ABAIXO O TEXTO PUBLICADO NO SITE OFICIAL DO ATLÉTICO-PR

Ontem, contra o São Paulo, nossos meninos comandaram o jogo durante todo o tempo. Em nenhum momento a garotada do CT do Caju deixou a experiência de Rogério Ceni e demais bambis superar a nossa técnica e a nossa garra.

O pênalti, pra lá de duvidoso, já estava absorvido e os contra-ataques do Furacão mostravam que a vitória poderia acontecer a qualquer momento. O gol de Cléo veio no momento certo e a vitória fazia justiça ao melhor futebol do Furacão. Mas eis que, já nos acréscimos, o jogador Luis Fabiano entrou na área como se fosse um pivô de basquete, de braços erguidos de forma desajeitada e fez o gol como se estivesse disputando um rebote no garrafão. Ele ainda olhou para o árbitro, imaginando que este anularia o lance. Mas, não, sua excelência confirmou o gol. O que dizer de um lance destes?! O mesmo que dissemos do impedimento marcado contra nós no ATLEtiba: só pode ser sacanagem!

O Clube Atlético Paranaense protestará junto à CBF, pois não dá pra deixar passar um erro desses. Mas, somos sabedores de que a demonstração de indignação maciça dos atleticanos é a única ação de fato eficiente!

*Em tempo. Foi patética a tentativa da equipe do Premiere FC em justificar o gol "de braço"!!