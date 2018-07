Atlético-PR confia em boa fase para surpreender o Joinville fora de casa

"O Cléo vai fazer o papel que faz o Walter. Ganhamos um pouco de bola aérea e é o que a gente pretende porque é um dos nossos pontos fortes. Então, temos nossa ideia bem formatada, bem equilibrada de jogar, e nesta partida contra o Joinville terá uma alteração leve. Mas praticamente serão os mesmos jogadores", revelou o comandante da equipe em entrevista coletiva no CT do Caju, em Curitiba.

Nesta sexta-feira, os jogadores fizeram a última atividade antes do confronto em Santa Catarina, que marca o reencontro entre os clubes pela primeira divisão do Brasileirão. Durante cerca de duas horas, o técnico ajustou os últimos detalhes do time titular. Os trabalhos foram feitos para melhorar o posicionamento e também deram ênfase a bolas paradas defensivas e ofensivas.

Além de Walter, suspenso, o volante Deivid, lesionado, também será baixa para a partida. Com a seleção brasileira sub-20 na Nova Zelândia para a disputa do Mundial da categoria, Marcos Guilherme e Léo Pereira também são desfalques. Por outro lado, Milton Mendes terá o retorno do volante Jadson, que cumpriu suspensão automática contra o Atlético Mineiro.

Com seis pontos conquistados e ocupando a quinta posição do Brasileirão, o Atlético pode alcançar, neste sábado, o seu melhor início na era dos pontos corridos. Com uma vitória, o time de Milton Mendes supera o desempenho de 2007, quando chegou a sete pontos nas quatro primeiras rodadas.