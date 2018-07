Atlético-PR confia na força da torcida na Arena

O Atlético-PR tem um jogo decisivo no domingo, quando recebe o vice-líder Fluminense na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 31ª rodada do Brasileirão. Mas o time paranaense confia na força de sua torcida para conseguir a vitória e se manter entre os classificados para a Libertadores de 2011.

Com 46 pontos, o Atlético-PR está em sexto lugar no Brasileirão, mas, como o Santos e o Inter já estão classificados, ficaria hoje com a quarta vaga na Libertadores. Por isso, a ordem na Arena da Baixada é aproveitar os jogos em casa, como esse com o Fluminense, para se manter nesse grupo.

Até agora, o Atlético-PR já disputou 15 jogos em casa nesta edição do Brasileirão, com nove vitórias, cinco empates e apenas uma derrota - perdeu para o Cruzeiro, ainda pela oitava rodada do campeonato. Enquanto isso, soma quatro vitórias, dois empates e nove derrotas como visitante.

"É difícil jogar com quem está na parte baixa da tabela, que joga para não perder, toda atrás. Isso dificulta muito. Já na briga lá em cima, a equipe joga e deixa jogar, porque também busca o resultado. E, na Arena, deixando jogar, sabemos que somos fortes", afirmou o lateral Elder Granja.