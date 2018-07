Atlético-PR confirma acerto com mais quatro reforços

Para fechar o negócio com os cinco reforços, a diretoria do Atlético-PR aguarda apenas a realização dos exames médicos, que devem ocorrer na próxima segunda-feira. Assim, eles poderão se apresentar junto com o restante do elenco, que volta das férias no dia 6 de janeiro.

Antes deles, o clube paranaense já havia contratado quatro jogadores para a próxima temporada: o meia Madson (ex-Santos), o atacante Henan (ex-Red Bull), o lateral-direito Marcos Pimentel (ex-Ceará) e o atacante Lucas (ex-Gamba Osaka, do Japão).

Com 23 anos, Gabriel vem do Avaí e tem a experiência de ter trabalhado com o técnico Sérgio Soares no Paraná em 2009. Outro que conhece o treinador do Atlético-PR é o volante Alê (24 anos), com quem esteve na campanha do Santo André no vice-campeonato paulista de 2010. Flávio, de 24 anos, estava no Prudente, mas já passou por Mogi Mirim, Marília e Vila Nova. E João Marcos, o mais experiente deles, com 28 anos, defendia o Ceará desde maio de 2009.