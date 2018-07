Atlético-PR confirma laterais Léo, do Flamengo, e Pará, do Cruzeiro Décimo colocado no Brasileirão do ano passado, o Atlético Paranaense está se reforçando com nomes conhecidos para 2016. Nesta quinta-feira, o clube rubro-negro anunciou a chegada de mais dois atletas vindos dos grandes times do País: o lateral-direito Léo, emprestado pelo Flamengo, e o lateral-esquerdo Pará, cedido pelo Cruzeiro.