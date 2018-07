Atlético-PR conta com estreia de técnico para vencer Cruzeiro e encerrar jejum O Atlético Paranaense vem de cinco derrotas consecutivas e conta com a estreia do técnico Cristóvão Borges para reagir no Campeonato Brasileiro. O treinador, no entanto, começará a sua trajetória com uma série de problemas no duelo contra o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 22 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 30.ª rodada.