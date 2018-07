Atlético-PR conta com volta de Paulo Baier contra Ponte Depois de provocar a demissão do técnico Mano Menezes no Flamengo, com a vitória da última quinta-feira no Maracanã, o Atlético-PR sonha com a possibilidade de se aproximar do líder Cruzeiro. Para isso, precisa ganhar da Ponte Preta neste domingo, a partir das 18h30, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba, e ainda torcer por um tropeço cruzeirense diante do Corinthians.