Atlético-PR contrata jovem atacante do Red Bull

Com apenas 23 anos, Henan foi o artilheiro do Red Bull na temporada, com 30 gols em 48 jogos, sendo 15 no Campeonato Paulista da Série A-3 e 15 na Copa Paulista. Na curta carreira, ele já jogou até no Lugano, da Suíça, mas chega ao Atlético-PR como uma aposta para o futuro.

Enquanto começa a contratar reforços para formar o elenco da próxima temporada, Ocimar Bolicenho desmentiu nesta quarta-feira as especulações de que deixaria o cargo de diretor profissional de futebol do Atlético-PR - existiam rumores sobre uma possível ida para o Avaí.

"Não houve nenhum contato e não há interesse em sair do Atlético no momento. Estou feliz aqui com o trabalho que estamos desenvolvendo", afirmou Ocimar Bolicenho, que trabalha juntamente com o diretor Valmor Zimermann na formação do elenco atleticano para a próxima temporada.