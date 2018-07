Atlético-PR dá espaço para reservas contra Iraty

O Campeonato Paranaense foi decidido na rodada passada, com o título ficando com o Coritiba - o Atlético-PR é o vice-campeão. "Por mais que o jogo não vale nada na classificação, eu espero fazer uma boa partida e aproveitar a oportunidade", disse o goleiro João Carlos, que joga pela primeira vez com a camisa atleticana.

Para o Iraty, o jogo deste domingo também não representa muito, pois já conquistou a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. Vale apenas para garantir a terceira colocação da competição estadual.

A posição do Iraty é ameaçada pelo Paraná, que joga no mesmo horário, contra o Operário de Ponta Grossa, no Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba. O técnico do Paraná, Marcelo Oliveira, deve escalar os melhores jogadores disponíveis preparando-se para a estreia na Série B do Brasileiro.