Atlético-PR define pré-temporada na Europa e pegará o CSKA Moscou

Sem se preocupar com o Campeonato Paranaense, o Atlético-PR vai novamente realizar o sonho dos grandes clubes brasileiros: realizar uma pré-temporada inteira na Europa. Nesta terça-feira, a diretoria rubro-negra anunciou que o elenco vai ficar quase um mês no Velho Continente, já com o Estadual em curso, e disputará três torneios amistosos.

A pré-temporada será toda em Marbella, no sul da Espanha, para onde o elenco viaja dia 23 de janeiro. Ali, serão três torneios amistosos, nos quais o Atlético-PR vai enfrentar Benfica Luanda (Angola), o Suwon Bluewings (Coreia do Sul), Guangzhou Evergrande (China), IF Elfsborg (Suécia), Lokomotiv Moscou (Rússia), Dínamo Bucareste (Romênia), Viktoria Pilsen (República Tcheca) e Krasnodar (Rússia).

Pela previsão da diretoria, serão 10 jogos até 18 de fevereiro, quando o último amistoso será realizado diante do CSKA Moscou. Mais um jogo deverá ser agendado para o dia 16 de fevereiro, mas o adversário ainda não está definido.

Em 2013, o Atlético Paranaense também fez pré-temporada na Europa. Na ocasião, dedicou-se apenas aos torneios nacionais e foi vice-campeão da Copa do Brasil e terceiro colocado do Brasileirão. No Estadual, com um time sub-23, chegou até a semifinal.