Atlético-PR demite Eduardo Baptista após sequência sem vitórias

O técnico Eduardo Baptista deixou o comando do Atlético Paranaense nesta segunda-feira, 10, depois do empate com a Chapecoense em 1 a 1, no domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O agora ex-técnico foi informado na manhã desta segunda em uma reunião com a diretoria. O empate na Arena Condá foi o quarto jogo seguido sem vitórias para o time paranaense. De acordo com o Atlético-PR, Baptista foi demitido por "divergências na implantação das metodologias e filosofia do clube".

Eduardo Baptista teve uma passagem rápida pelo clube. A frente do time em 13 jogos, conquistou cinco vitórias, três empates e teve cinco derrotas, duas delas em jogos de mata-mata: para o Grêmio pelas quartas da Copa do Brasil (4 a 0 em Porto Alegre, no dia 28 de junho) e para o Santos, pelas oitavas da Libertadores (3 a 2 em Curitiba, em 5 de julho).

Paulo Autuori, que comandou o time antes de Baptista e permaneceu no clube como diretor de futebol, surpreendeu a diretoria da equipe e também se desligou. Ele pediu para sair por causa da demissão de Eduardo Baptista. A diretoria do Atlético-PR disse estar inconformada e lamentou a saída do ex-técnico.

"A Diretoria, a comissão técnica permanente e os atletas manifestam seu inconformismo com esta decisão e lamentam profundamente a saída deste profissional de extrema competência que estava engajado com o projeto do Clube", informou o clube, sobre Autuori.