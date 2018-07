Atlético-PR depende de vitória para terminar em quinto

Ele é um dos que retornam após cumprir suspensão, juntamente com o zagueiro Rhodolfo e o meia Paulo Baier. Mas o técnico Sérgio Soares não poderá contar com o volante Deivid e o atacante Guerrón, que estão suspensos, além do zagueiro Manoel e do meia Branquinho, que sentiram dores musculares.

"O momento é de terminar bem o campeonato. Quero convocar a torcida para apoiar novamente o time porque ela foi muito importante na campanha que fizemos", reforçou Chico. O Atlético perdeu a chance de seguir na luta por vaga na Copa Libertadores da América de 2011 com o empate com o Ceará, em Fortaleza, na rodada passada.