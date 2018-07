Atlético-PR derrota a Ponte Preta e assume o 3.º lugar

CURITIBA - Mesmo debaixo de muita chuva e com o gramado do estádio Durival de Britto alagado - como aconteceu contra o Corinthians, em julho -, o Atlético Paranaense se superou e derrotou a Ponte Preta por 1 a 0, neste domingo, em Curitiba, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez com que a equipe rubro-negra assumisse a terceira colocação e deixasse a paulista em situação ainda mais complicada.

Além de fazer a sua parte, o time atleticano foi beneficiado pelo empate do Grêmio (39 pontos) diante do Vitória, em Salvador, no último sábado. Assim, o Atlético subiu para 41 pontos, apenas um a menos que o vice-líder Botafogo, que perdeu para o Bahia. Já a Ponte Preta, que havia derrotado o Corinthians na última rodada, segue na 19.ª e penúltima colocação, com 19 pontos, oito atrás do Flamengo, o primeiro integrante fora da zona de rebaixamento.

Com a forte chuva que castigou Curitiba neste domingo, o que se via no início da partida eram inúmeras poças de água pelo gramado. Sem se importar com isso, o Atlético conseguiu o seu gol logo aos 10 minutos. O meia Paulo Baier aproveitou belo passe de Ederson e bateu forte para fazer o primeiro dos donos da casa.

Em desvantagem, a Ponte Preta foi para o ataque e ainda no primeiro tempo teve boas oportunidades com Chiquinho, que o goleiro Weverton defendeu, e com Artur, que acertou a trave. Na segunda etapa, o ímpeto da equipe de Campinas diminuiu e o Atlético conseguiu segurar a importante vitória.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 1 x 0 PONTE PRETA

ATLÉTICO-PR - Weverton; Léo, Manoel, Luiz Alberto e Pedro Botelho; Deivid, Zezinho, Everton (Dellatorre) e Paulo Baier (Jonas); Marcelo e Éderson (Roger). Técnico: Vágner Mancini.

PONTE PRETA - Roberto; Ferron (Rafael Ratão), César e Diego Sacoman; Artur, Baraka, Alef (Adailton), Fellipe Bastos (Fernando) e Uendel; Chiquinho e William. Técnico: Jorginho.

GOL - Paulo Baier, aos 10 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo e David (Atlético-PR); Ferron, Artur, Diego Sacoman e William (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).