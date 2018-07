Atlético-PR derrota Guaratinguetá e recupera vaga no G4

Com o triunfo, o Atlético-PR ultrapassou o São Caetano, que tinha batido o Vitória na noite anterior. Agora, o time paranaense está novamente em quarto lugar no campeonato, com 62 pontos, um a mais do que o rival do ABC paulista, com quem disputa o acesso rodada a rodada. O Guaratinguetá, por sua vez, segue com 31 pontos e se complica na luta para não cair.

Apesar do forte calor, o primeiro tempo foi muito disputado. O Guaratinguetá conseguiu uma boa chance em uma falta batida por Renato Peixe na entrada da área. Mas Weverton se esticou todo e evitou o gol. A resposta atleticana veio em seguida. Marcão entrou livre na área e bateu firme, exigindo uma ótima defesa de Saulo.

O gol do time paranaense saiu aos 36 minutos. No lance, Marcelo fez um cruzamento perfeito para Elias, que entrou por de trás da zaga e cabeceou no contrapé do goleiro Saulo: 1 a 0.

No segundo tempo, o Guaratinguetá até que esboçou uma pressão, mas logo foi sufocado pelo Atlético-PR. Aos 9 minutos, Marcelo, de muito longe, chutou forte e acertou o travessão do time paulista. Aos 19, Elias arriscou chute de longe, Saulo espalmou parcialmente e bola acertou novamente o travessão.

Renato Peixe quase empatou o jogo, mas, ao tentar driblar o goleiro Weverton, perdeu a bola. Aí, já aos 42 minutos, Felipe acertou a trave e, no rebote, Paulo Baier ampliou para o Atlético-PR. Dois minutos depois, Marcão entrou livre na área e tocou na saída do goleiro para fazer 3 a 0.

Pela 34ª rodada da Série B, o Atlético-PR enfrentará o São Caetano no próximo sábado, no ABC paulista. Um dia antes, o Guaratinguetá recebe o Guarani.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-PR 3 X 0 GUARATINGUETÁ

ATLÉTICO-PR - Weverton; Maranhão, Manoel, Luiz Alberto e Pedro Botelho (Wellington Saci); Deivid, João Paulo, Elias (Paulo Baier) e Henrique (Felipe); Marcelo e Marcão. Técnico - Ricardo Drubsky.

GUARATINGUETÁ - Saulo; Leandro Silva, Igor, Wendel e Renato Peixe; Jonatan, Bruno Formigoni (Fabinho), Jairo e Keninha (Marlon); Pimenta (Fabrício Carvalho) e Alemão. Técnico - Carlos Octávio.

GOLS - Elias, aos 36 minutos do primeiro tempo; Paulo Baier, aos 42, e Marcão, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Felipe, Elias, Marcelo, Bruno Formigoni e Renato Peixe.

PÚBLICO e RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Ecoestádio, em Curitiba (PR).