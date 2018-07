Atlético-PR derrota o Figueirense por 2 a 1 e vence a primeira no Brasileirão

O Atlético Paranaense conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Figueirense por 2 a 1, neste sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela quarta rodada. O resultado tira a equipe rubro-negra da lanterna e complica a vida dos catarinenses, que ainda não venceram na competição.

A equipe do técnico Paulo Autuori começou mais agressiva e conseguiu matar a partida ainda no primeiro tempo com dois gols. Já nos primeiros minutos, o Atlético impôs o seu ritmo e encurralou o Figueirense no campo de defesa. Aos 13 minutos, Nikão acertou a trave do goleiro Gatito Fernandez. O primeiro gol saiu aos 22. Marcando pressão, o time paranaense tomou a bola na saída dos catarinenses, o lateral-direito Eduardo cruzou na segunda trave e encontrou Ewandro, que tocou de cabeça para as redes.

O Figueirense ensaiou uma reação na sequência, acertou a trave e exigiu uma boa defesa de Weverton, mas foi o Atlético que conseguiu ser mais efetivo para chegar ao segundo gol ainda no primeiro tempo. Aos 43 minutos, Ewandro passou por três adversários e cruzou para o zagueiro Thiago Heleno marcar de cabeça.

No segundo tempo, o Atlético mostrou que estava disposto a apenas administrar a vantagem. O Figueirense encontrou dificuldades para chegar ao gol e ainda correu riscos no contra-ataque. Mas, aos 28 minutos, em uma cobrança de escanteio ensaiada, o cruzamento veio da esquerda e o zagueiro Bruno Alves cabeceou livre de marcação para diminuir o placar.

O gol acordou o Atlético, que partiu em busca do terceiro gol. O time paranaense criou boas chances, mas parou na boas defesas de Gatito Fernandez.

Com a vitória, o Atlético subiu para o 16.º lugar com 4 pontos. Na quarta-feira, a equipe de Paulo Autuori vai a Porto Alegre para enfrentar o Internacional, a partir das 19h30, no estádio Beira-Rio. O Figueirense fica em 17.º com 3 pontos (três empates). Também na quarta, os catarinenses recebem o São Paulo, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, às 21h45.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 2 x 1 FIGUEIRENSE

ATLÉTICO-PR - Weverton; Eduardo, Thiago Heleno, Cleberson e Sidcley; Otávio, Hernani (Deivid), Vinícius e Nikão; Ewandro (Pablo) e André Lima (Walter). Técnico: Paulo Autuori.

FIGUEIRENSE - Gatito Fernandez; Ayrton, Bruno Alves, Jaime e Marquinhos Pedroso; Elicarlos, Jocinei (Ortega), Ferrugem (Dudu) e Bady; Ermel (Guilheme Queiroz) e Rafael Moura. Técnico: Vinícius Eutrópio.

GOLS - Ewandro, aos 22, e Thiago Heleno, aos 43 minutos do primeiro tempo; Bruno Alves, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - André Lima e Thiago (Atlético-PR); Jaime (Figueirense).

ÁRBITRO - Péricles Bassols Pegado Cortez (Fifa/PE).

RENDA - R$ 172.350,00.

PÚBLICO - 10.479 pagantes.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR)).