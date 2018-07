Atlético-PR desafia o Avaí focado em manter sonho de chegar à Copa Libertadores

Focado apenas em vencer e se manter com chances de se classificar à Copa Libertadores, o Atlético Paranaense enfrenta o Avaí neste domingo, às 17 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima da competição.

"Ganhando os dois jogos (contra Avaí e Palmeiras), creio que vamos conquistar uma vaga para a Libertadores, que é o grande objetivo da equipe", enalteceu o volante chileno Esteban Pavez. "Precisamos ter intensidade, concentração e marcar os gols, que é o mais importante".

A missão atleticana, contudo, não é tão simples. Soma 48 pontos, quatro a menos do que o sétimo colocado Botafogo. Assim, além de vencer seus jogos, a equipe precisa torcer para Grêmio e Flamengo conquistarem respectivamente a Libertadores e a Copa Sul-Americana, o que transformaria o G7 em G9, grupo em que está apenas dois pontos atrás.

Suspenso na última partida, Esteban Pavez é um importante reforço para o jogo decisivo deste domingo. Já o zagueiro Paulo André e o lateral-direito Jonathan estão com dores na perna e não foram confirmados. E, no ataque, o técnico Fabiano Soares faz mistério sobre a possibilidade de escalar Douglas Coutinho centralizado, como "falso 9". "Vou guardar segredo até comunicar a eles a escalação para domingo".