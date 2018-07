Atlético-PR desiste de Walter e justifica com peso e declarações

O Atlético Paranaense confirmou nesta quinta-feira que desistiu de manter o atacante Walter no seu elenco para a temporada 2016. Em nota oficial, o clube justificou a sua decisão pela dificuldade na negociação, pelo interesse do jogador de se transferir para o Sport e pelos "altíssimos riscos" envolvidos na transação por causa dos problemas de Walter para manter a forma física.

A desistência do Atlético-PR de seguir com Walter abre caminho para o atacante se transferir ao Sport, até pelas declarações do jogador de que gostaria de defender o clube pernambucano, o que foi lembrado pelo time paranaense. "Afirmações textuais do atleta de que sua preferência era jogar no time do seu coração da sua cidade natal", escreveu.

Para o Atlético-PR, a proposta do Sport é de risco "em razão de o atleta ter grandes dificuldades para jogar no seu peso ideal (para um atleta de esporte de alto rendimento)", garantindo que a desistência foi referendada pela comissão técnica.

"Pelo profundo conhecimento pela nossa equipe técnica das reais condições físicas e fisiológicas do atleta e seus rendimentos no exercício de 2015 (relação custo/risco X benefício)", escreveu o Atlético-PR.

A diretoria também destacou que o Porto não deseja ceder Walter por empréstimo, exigindo a aquisição de parte dos direitos econômicos do jogador, o que não interessaria ao clube, pelos valores pedidos. "Exigência por parte do FC Porto para a compra de porcentual dos direitos econômicos por valores acima do entendimento da avaliação do CAP", afirma.

Walter estava no Atlético-PR desde abril e teve boa passagem pelo clube, com 11 gols marcados. Agora, porém, ele deve se transferir para o Sport, desde que o time pernambucano tenha êxito nas negociações com o Porto.